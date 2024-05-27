"قوقية" يقود النوارس لحسم كلاسيكو العراق

تمكن فريق الزوراء، مساء اليوم الاثنين، من هزيمة نظيره القوة الجوية ضمن دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وسجل حسن عبد الكريم "قوقية" هدف النوارس الوحيد خلال المباراة التي احتضنها ملعب المدينة الدولي في بغداد. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزوراء الى 60 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي القوة الجوية في المركز الثاني خلف الشرطة برصيد 66 نقطة.