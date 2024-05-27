رونالدو يحقق رقماً جديداً في الدوري السعودي

وسجل رونالدو هدفين في مرمى اتحاد جدة بالكلاسيكو مساء اليوم الاثنين على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الأخيرة (34) من دوري روشن السعودي.ورفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 35 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين بفارق 8 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.وهذا هو أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين في (2008-2009)، وتجاوز الرقم الذي سجله حمد الله في موسم 2018-2019 بقميص النصر.واحتاج رونالدو 31 مباراة للوصول إلى حصيلته هذا الموسم، بينما حقق حمد الله الرقم في 26 مباراة فقط.