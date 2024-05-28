كاساس في "حرج".. رسائل ومشاهد "لافتة" من كلاسيكو العراق بين الزوراء والجوية

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وأقيمت المباراة على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، بحضور 30 ألف متفرج وشخصيات محلية وعالمية مهمة، ولعل أبرزها رئيس رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" خافيير تيباس.وحمل هدف اللقاء الوحيد إمضاء اللاعب حسن عبد الكريم "قوقية" في الدقيقة 63 من ركلة حرة مباشرة.كعادته، سجل كلاسيكو العراق حضورًا جماهيريًّا غفيرًا، إذ حضر اللقاء 30 ألف متفرج ليمتلئ الملعب بشكل كامل باللونين الأزرق والأبيض.جماهير الصقور والنوارس، أظهرت لمحات فنية جميلة ورسائل عن طريق "تيفو" الألتراس، إذ كتب فريق الزوراء عبر لافتة جماهيره: "لا تعنفوا الأطفال بحجة التربية، لأنهم أحباب الله".رسالة شديدة اللهجة وجهها لاعب الزوراء حسن عبد الكريم "قوقية" إلى مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، خصوصًا وأن الأخير لم يقم باستدعائه لصفوف المنتخب العراقي في مواجهتي إندونيسيا وفيتنام في التصفيات الآسيوية المزدوجة."قوقية" كان مميزًا طيلة دقائق اللقاء، وسبب الكثير من المشكلات لدفاعات فريق القوة الجوية، حتى نجح في الدقيقة 63 بتسجيل هدف من ركلة مباشرة بتسديدة ساحرة، اكتفى حارس الصقور محمد حميد بمشاهدتها وهي تستقر في الشباك.لا يختلف اثنان على تألق الحكم الإماراتي عادل النقبي في إدارة مباراة كلاسيكو العراق بين الصقور والنوارس، إذ طغى هدوؤه وثقته على الأجواء اللاهبة.النقبي أجاد ضبط إيقاع المباراة وأشهر 3 بطاقات صفراء فقط، الأولى كانت من نصيب مدافع القوة الجوية سعد ناطق في الدقيقة 40، والثانية أشهرت بوجه لاعب الزوراء مصطفى معن في الدقيقة 59، والثالثة كانت من نصيب لاعب القوة الجوية رسلان حنون في الدقيقة 83.في أغلب دقائق الشوط الأول من المباراة، التقطت عدسات الكاميرا رئيس رابطة لاليغا خافيير تيباس وهو مشغول بهاتفه الخليوي.تيباس يبدو أنه شعر بملل كبير بسبب أحداث الشوط الأول الذي سيطر فيه الحدث على أداء الفريقين، ليتصدر تيباس حديث مواقع التواصل الاجتماعي والشارع الرياضي العراقي، الذي تهكم على الحالة.وبهذا الفوز، وصل رصيد الزوراء إلى النقطة 60 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد القوة الجوية عند النقطة 66 في وصافة الترتيب العام لدوري نجوم العراق.المصدر: