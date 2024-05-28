كورتوا يغيب رسميًا عن قائمة بلجيكا في يورو 2024

جاء ذلك، عقب إعلان الإيطالي دومنيكو تيديسكو مدرب المنتخب البلجيكي قائمة فريقه الأولية التي تستعد للمشاركة في يورو 2024، وهي القائمة التي خلت من اسم تيبو كورتوا، رغم عودته مؤخرًا إلى ملاعب كرة القدم، بعد إصابة قوية تعرض لها بداية الموسم أبعدته مطولًا.وضمت القائمة الأولية 25 لاعبًا في المنتخب البلجيكي يتقدمهم كيفين دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، وروميلو لوكاكو مهاجم روما الإيطالي، وسط غياب كورتوا، فيما تعد هذه البطولة الأولى التي تظهر بها بلجيكا منقوصة من خدمات إيدين هازارد بعد إعلانه الاعتزال بصورة نهائية.قرر المدرب الإيطالي البالغ من العمر 38 عامًا، الاعتماد على ثلاثة حراس مرمى هم: كوين كاستيلس (فولفسبورغ الألماني)، ثوماس كامينسكي (لوتون تاون الإنجليزي)، وماتز سيلس حارس مرمى ستراسبورغ الفرنسي.وسبق للحارس تيبو كورتوا إعلان غيابه عن المنتخب البلجيكي في يورو 2024، لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به بداية الموسم الجاري.وبدا أن علاقة متوترة تجمع الحارس الشهير بمدرب المنتخب البلجيكي، حيث أكد الأخير أنه حاول كثيرًا إقناع حارس مرمى ريال مدريد بالعودة إلى صفوف منتخب بلاده والمشاركة في يورو 2024، لكن كورتوا وصفه بالكاذب عبر تلميحات ساخنة في حسابه الرسمي على منصة إكس.واشتعلت الأزمة بين الجانبين، حينما قرر تيديسكو منح شارة قيادة المنتخب البلجيكي إلى روميلو لوكاكو على حساب تيبو كورتوا، بعد معاناة دي بروين من إصابة سابقة، وهو الأمر الذي أغضب حارس مرمى ريال مدريد بشدة، لينتهي به الأمر خارج منافسات يورو 2024 بصورة رسمية.ومن المتوقع أن يعلن تيبو كورتوا البالغ من العمر 32 عامًا، اعتزاله اللعب دوليًا رسميًا حال استمرار تيديسكو في منصبه بعد يورو 2024، بعد مسيرة حافلة خاض خلالها الحارس الشهير 102 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي منذ عام 2011.