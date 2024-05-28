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بعد الوردية.. كم عدد البطاقات الموجودة في كرة القدم وكيف تستخدم؟

رياضة

2024-05-28 | 07:26
بعد الوردية.. كم عدد البطاقات الموجودة في كرة القدم وكيف تستخدم؟
المصدر:
عربي بوست
1,717 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكّد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أن البطاقة الوردية ستظهر لأول مرة في منافسات كوبا أمريكا 2024، التي ستقام في الفترة من 20 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز المقبلين في الولايات المتحدة بمشاركة 16 منتخباً.

وعلى مرّ تاريخها، شهدت كرة القدم العديد من الإضافات والتعديلات، سواء كان ذلك من خلال تغييرات في قواعد التمريرات الخلفية، أو نظام التسلل شبه الآلي، أو حتى شروط إعارة اللاعبين.

فما هي البطاقة الوردية التي من المقرر تقديمها في أقدم بطولة نشطة في كرة القدم الدولية؟ وكيف يمكن استخدامها؟

ما هي البطاقة الوردية في كرة القدم؟
وفقاً لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ستكون هذه البطاقة جزءاً من نظام يتيح للفرق إمكانية تنفيذ تبديل إضافي خلال المباريات.

وأكدت "كونميبول" أنه في حالة الاشتباه بوجود إصابات في الرأس أو ارتجاج في المخ، يُمكن منح التبديل السادس للعناية بصحة اللاعبين.

وجاء في بيان لكونميبول: "أعلنت إدارة المسابقات والعمليات في كونميبول أنه، بالإضافة إلى التغييرات الخمسة المسموح بها لكل فريق وفقاً للوائح، سيتم إضافة تبديل سادس محتمل للعناية بصحة لاعبي كرة القدم، يُعتبر هذا التبديل الإضافي خياراً في حالة الاشتباه في إصابة الرأس أو ارتجاجه".
كم عدد البطاقات التي ستكون موجودة في كوبا أمريكا؟
 
على الرغم من استخدام البطاقات البيضاء والزرقاء في كرة القدم بقدرات محدودة، إلا أنها لم تحصل بعد على اعتراف رسمي من الفيفا للبطولات الدولية.

وبالتالي فإن البطاقات الثلاث التي سيتم استخدامها في كوبا أمريكا 2024 ستكون الأحمر والأصفر والوردي وفقاً لموقع sportstar .

كيفية استخدام البطاقة الوردية في كرة القدم:
وفقاً للمادة 96 من لوائح البطولة، فإن البطاقة الوردية تنص على إمكانية الاستبدال في حالة الاشتباه بحدوث صدمة وارتجاج في المخ، وسوف يتسنّى من خلالها التمتع بتبديل واحد لكل فريق في كل مباراة بشكل منفصل عن التبديلات الأخرى المسموح بها، وبغض النظر عن عددها السابق.

عندما يقرر الفريق القيام بالتبديل بسبب الاشتباه بوجود ارتجاج، يجب عليه إبلاغ الحكم الرئيسي أو الحكم الرابع، وفي هذا الاستبدال يتم استخدام بطاقة وردية اللون، والتي تختلف عن البطاقات البديلة الأخرى.

إذا تم إجراء تبديل عادي في نفس الوقت الذي يتم فيه تبديل الاشتباه بالارتجاج، يتم خصم فرصة التبديل الإضافي، وعندما يستخدم الفريق جميع فرص التبديل العادية، لا يمكنه استخدام التبديل بسبب الاشتباه بالارتجاج لإجراء تبديل منتظم.

عند استخدام التبديل بسبب الاشتباه بالارتجاج، يمنح الفريق المنافس تلقائياً فرصة لتبديل إضافي، ويتم إبلاغ الحكم الرئيسي أو الحكم الرابع بذلك، ولا يمكن استخدام هذه الفرصة الإضافية إلا لإجراء تبديل إضافي، وليس للتبديلات المنتظمة.
 
يُمنع اللاعب الذي يعاني من اشتباه في ارتجاج في المخ من العودة إلى المباراة أو المشاركة في ركلات الترجيح، وفي حال توفر الفرصة، يجب إخراجه إلى غرفة خلع الملابس أو المركز الطبي.

يجب على أطباء الفريق بعد ذلك إكمال تقرير مفصل يوضح نتائج تقييم الارتجاج وتقديمه إلى اللجنة الطبية في اتحادّ كرة القدم في غضون 24 ساعة، بغض النظر عما إذا كان اللاعب قد تم استبداله أم لا كما ذكر لنا موقع GOAL.COM.

كم عدد البطاقات الموجودة في كرة القدم؟
في كرة القدم، توجد أربعة أنواع من البطاقات الملونة التي تُستخدم أو قُدمت مؤخراً: الأحمر، الأصفر، الأزرق، والأبيض. إليك شرحاً لكل منها:

البطاقة الحمراء:
تجبر اللاعب على مغادرة الملعب فوراً، ويمكن منحها مباشرة أو كنتيجة للحصول على بطاقة صفراء ثانية.

العقوبات: يُوقف اللاعب المخالف الذي تحصل على بطاقة حمراء لمباراة واحدة على الأقل.

البطاقة الصفراء:
تُعطى كتحذير للاعب، وإذا ما تحصّل أحد اللاعبين على بطاقتين صفراوين في نفس المباراة يقع منحه بطاقة حمراء.

وتشمل المخالفات التي يمنح اللاعب بمقتضاها بطاقة صفراء، التدخل المتسرع، إضاعة الوقت، أو الجدال الشديد مع الحكم.

البطاقة الزرقاء:
تمنح هذه البطاقة للاعبين المرتكبين نوعين من الأخطاء:

الإهانة والازدراء: وهي حالة التلفظ بكلمات نابية للحكم، أو ارتكاب الأفعال المشينة. مثلاً حالة مهاجم ليفربول داروين نونيز للحكم أنتوني تايلور في لقاء أرسنال، عندما قام بشتم الحكم، الذي أخرج وقتها بطاقة صفراء.

الأخطاء التكتيكية: وهي حالة ارتكاب اللاعبين لخطأ "تكتيكي" بنية صريحة لإيقاف لاعب منطلق، دون استهداف الكرة. مثلاً حالة المدافع الإيطالي جورجيو كيليني في نهائي يورو 2020، عندما أمسك بقميص بوكايو ساكا لاعب إنجلترا، ليمنعه من الانطلاق بالكرة.

اللاعب الذي يحصل على بطاقة زرقاء، سيتم "طرده" من المباراة لمدة 10 دقائق فقط، لتكون عقوبة أقل من البطاقة الحمراء، لكنها أشد عقوبة من البطاقة الصفراء.

البطاقة البيضاء:
تعتبر البطاقة البيضاء التي تم إشهارها لأول مرة في تاريخ بطولات كرة القدم العالمية، يوم السبت 21 يناير/كانون الثاني 2023، وفي الدوري البرتغالي للسيدات على وجه التحديد، كتقدير يُمنح من قبل حكم المباراة إلى أفراد الفريقين سواء كان لاعباً أو مدرباً أو طبيباً وغيره.

وقد استخدمتها الحكم كاتارينا كامبوس لأول مرة في مباراة في دوري الدرجة الأولى البرتغالي للسيدات بين بنفيكا وسبورتنج، تكريماً للطاقم الطبي الذي سارع لمساعدة مشجع أصيب بمرض أثناء المباراة.
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