انشيلوتي يحسمها: سأعتزل في مدريد.. لكن هذا ما اريده أولاً

وقال أنشيلوتي في حوار أجراه مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "سأعتزل في ريال مدريد، لكن أولا أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى".يذكر أن كارلو أنشيلوتي نجح في قيادة ريال مدريد للفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي خلال الموسم الحالي، إضافة إلى قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.ويلتقي الميرنجي بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال، يوم 1 يونيو/حزيران المقبل، على ملعب "ويمبلي".