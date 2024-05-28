بعد إنجازه التاريخي.. منتخب الأرجنتين يسخر من رونالدو بعبارة شهيرة وصورة لميسي

سخر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني على منصة "إكس" من الإنجاز التاريخي الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفين ليقود فريقه النصر للفوز 4-2 على الاتحاد أمس الاثنين، ليصبح "الدون" أفضل هداف في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي برصيد 35 هدفا متفوقا بهدف على المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، الذي احتفظ بالرقم السابق منذ موسم 2018-2019 حين كان لاعبا في النصر أيضا.