أول تعليق لرئيس الفيفا بإنجاز رونالدو التاريخي

ونجح رونالدو في تسجيل رقم قياسي جديد لأفضل هداف في موسم واحد (35 هدفا) بالدوري السعودي، ليتفوق بهدف على المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، الذي احتفظ بالرقم السابق منذ موسم 2018-2019 حين كان لاعبا في النصر أيضا.ونشر جياني إنفانتينو صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام تجمعه مع رونالدو، وعلق عليها: "تهانينا لكريستيانو على تحطيم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد".وتابع: "لقد حقق الآن هذا الإنجاز المذهل في أربعة بلدان مختلفة خلال مسيرته اللامعة مع الأندية، إنجاز رائع حقا".وبات النجم البرتغالي "39 عاما" أول لاعب يتوج هدافا في 4 دوريات مختلفة حول العالم، بعدما فعل ذلك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.