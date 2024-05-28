مبابي يكشف: سأنتقل لهذا النادي إذا لعبت بالكالتشيو

وقرر مبابي الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، هذا الصيف، حيث ينتهي عقده بشكل رسمي، يوم 30 حزيران المقبل.وحضر مبابي حفل توزيع جوائز "KAFD Globe Soccer" بإيطاليا، اليوم الثلاثاء، والتف حوله العديد من الصحفيين ووسائل الإعلام.وسئل مبابي، حول إمكانية اللعب في الدوري الإيطالي، وقال في تصريحات نقلها الصحفي "فابريزيو رومانو": "أنت لا تعرف أبدا ما سيحدث".وأضاف: "كنت أقول دائما إذا كنت سأذهب إلى إيطاليا يوما ما، سأذهب إلى ميلان".وختم: "عندما كنت طفلا، كنت من أشد المعجبين بميلان، ودائما ما أشاهد الدوري الإيطالي وكل مباراة لميلان، كل عائلتي من مشجعي ميلان الهائلين".واقترب مبابي، من توقيع عقود انتقاله لصفوف ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.