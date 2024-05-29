المحترف "ماركو فرج" يوجه رسالة للجماهير العراقية

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ويوجد فرج في قائمة المنتخب العراقي لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام في 6 و11 يونيو/ حزيران المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة) وكأس آسيا 2027 (المملكة العربية السعودية).وقال ماركو فرج: "حياتي مع كرة القدم بدأت وأنا في الخامسة من عمري، حينها والدي كان يشجعني ويحفزني وهو عادة ما كان ملهمي، عندما بلغت سن السادسة لعبت لفريق إف كو يرف في الدوري النرويجي الثاني، ومن هنا انطلقت مسيرتي الكروية الحقيقية".وأضاف قائلًا: "في سن الثامنة انتقلت إلى أوسلو ولعبت مع فريق سترومسجودست، وحاليًّا أنا ألعب في الفريق الأول، والدي استمر بالتركيز في تقدم الدعم الحقيقي لي، وهو لم يتوقف عن الدعم حتى اليوم". لافتًا إلى أن "والده ووالدته من محافظة السليمانية".وأكمل قائلاً: "أتتني رسائل كثيرة من قبل الجماهير من أجل تمثيل العراق، وأبلغتهم بأنني أريد اللعب للفريق العراقي وهذا الأمر يشرفني، الموضوع بدأ شيئًا فشيئًا يصبح أكثر جدية، ليقوم بعدها مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل بالاتصال بوالدي، ليأخذ موافقته بالمشاركة في بطولة الدوحة الدولية عام 2023".وواصل: "تمثيل العراق يعد شيئًا كبيرًا جدًّا بالنسبة إلي، حين قدمت للدوحة عاملوني بشكل رائع سواء الكادر التدريبي أو اللاعبين، هناك الجميع كان يريد أن يقدم كل ما لديه، ولم تكن مجرد بطولة ودية بالنسبة لنا، أعتقد أن البيئة في المنتخب الأولمبي رائعة تمامًا كما هو الحال مع فريقي سترومسجودست".وزاد بالقول: "بالطبع واجهت بعض التحديات والاختلافات، مثلًا أنا لا أجيد التحدث باللغة العربية، لذلك كنت أحتاج دومًا لشخص يجيد التحدث بالإنجليزي أو النرويجية لكي يقول لي ما الذي يطلبونه مني، بصراحة أشعر بسعادة كبيرة لأنني أصبحت لاعبًا للمنتخب العراقي، والأمور اختلفت معي حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث كمية الدعم الكبير المقدم لي من الجماهير العراقية".ونوه إلى أن: "اللاعب زيدان إقبال هو لاعبي المفضل في المنتخب العراقي الأول، كونه مثّل أحد أقوى الأندية في العالم وهو مانشستر يونايتد، وحاليًّا يلعب في فريق مميز مثل أوتريخت".ويبلغ فرج من العمر (20 عامًا) وقد مثّل المنتخب الأولمبي في 3 مباريات، إذ بدأت مسيرته في 22 مارس/ آذار 2023 في مباراة ودية أمام فيتنام، لعب خلالها نحو 60 دقيقة، وأسهم بفوز فريقه بنتيجة 3-0.