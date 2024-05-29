بمشاركة 13 دولة.. بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في البصرة تنطلق اليوم

وقال المنسق الإعلامي للبطولة ميثم الحسني: "منذ يومين اكتمل وصول الوفود المشاركة في البطولة وجرت يوم أمس الثلاثاء إقامة المؤتمر الفني مع شرح اللوائح الخاصة بالمنافسات، حيث جرى تخصيص ملعب الفيحاء لإجراء الوحدات التدريبية للمنتخبات المشاركة"، منوهاً بأن "حفل الافتتاح سيتضمن تقديم فعاليات خاصة بالتراث البصري التي تعد بطولة آسيا مصغرة نظراً لمشاركة العديد من المنتخبات الآسيوية".وأضاف أن "لاعبي قوى العراق استعدوا جيداً للمنافسات من خلال المعسكر التدريبي الذي أُقيم في البصرة قبل خمسة عشرة يوماً، ويتطلعون لتحقيق مراكز متقدمة وتحطيم الأرقام وحصد الأوسمة"، متوقعاً أن " تشهد البطولة منافسة شديدة لوجود العديد من الدول التي لها باع كبير في منافسات ألعاب القوى".وفي ختام حديثه أكد أن "اتحاد اللعبة تقدم بطلب إلى المكتب التنفيذي لغرب القارة بغية السماح للعراق بالمشاركة بثلاثة لاعبين أملاً بزيادة خبراتهم التنافسية لاسيما أن اللوائح المعتمدة تنص على مشاركة لاعبين اثنين فقط في كل فعالية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.