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بمشاركة 13 دولة.. بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في البصرة تنطلق اليوم
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تنطلق اليوم الأربعاء في محافظة البصرة، منافسات بطولة غرب آسيا الخامسة بألعاب القوى للرجال والسيدات التي يضيِّفها ملعب جذع النخلة وتستمر على مدار أربعة أيام بمشاركة 13 دولة هي: الكويت والسعودية وعمان والبحرين والإمارات ولبنان والأردن وفلسطين واليمن وقطر وسوريا وإيران فضلاً عن العراق البلد المضيف.
وقال المنسق الإعلامي للبطولة ميثم الحسني: "منذ يومين اكتمل وصول الوفود المشاركة في البطولة وجرت يوم أمس الثلاثاء إقامة المؤتمر الفني مع شرح اللوائح الخاصة بالمنافسات، حيث جرى تخصيص ملعب الفيحاء لإجراء الوحدات التدريبية للمنتخبات المشاركة"، منوهاً بأن "حفل الافتتاح سيتضمن تقديم فعاليات خاصة بالتراث البصري التي تعد بطولة آسيا مصغرة نظراً لمشاركة العديد من المنتخبات الآسيوية".
وأضاف أن "لاعبي قوى العراق استعدوا جيداً للمنافسات من خلال المعسكر التدريبي الذي أُقيم في البصرة قبل خمسة عشرة يوماً، ويتطلعون لتحقيق مراكز متقدمة وتحطيم الأرقام وحصد الأوسمة"، متوقعاً أن " تشهد البطولة منافسة شديدة لوجود العديد من الدول التي لها باع كبير في منافسات ألعاب القوى".
وأشار إلى أن "الاتحاد الآسيوي للعبة اعتمد أرقام بطولة غرب آسيا للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، مما زاد من أهميتها وقد أبدت جميع دول غرب القارة رغبتها بالمشاركة"، موضحاً أن " اتحاد غرب القارة عيّن رئيس الاتحاد القطري للعبة محمد الفضالة مندوباً إدارياً للبطولة واليمني رضوان الشافي مندوبا فنياً من اليمن، والعراقي حيدر الشماع مشرفاً للحكام إلى جانب البحريني علي ياسين ".
وفي ختام حديثه أكد أن "اتحاد اللعبة تقدم بطلب إلى المكتب التنفيذي لغرب القارة بغية السماح للعراق بالمشاركة بثلاثة لاعبين أملاً بزيادة خبراتهم التنافسية لاسيما أن اللوائح المعتمدة تنص على مشاركة لاعبين اثنين فقط في كل فعالية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
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