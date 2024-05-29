"كانت من مسؤولية القوة الجوية".. اتحاد الكرة توضح بشأن تذاكر كلاسيكو العراق

اتحاد الكرة ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز: "يودّ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم أن يبينَ للجمهور الكريم أن عمليةَ بيع تذاكر مباراة القوة الجوية والزوراء التي أقيمت في ملعبِ المدينة الدوليّ ضمن دوري نجوم العراق كانت من مسؤوليةِ نادي القوة الجوية، ولا دخلَ للاتحادِ فيها لا من قريبٍ ولا من بعيد".وأضاف: "يدعو الاتحاد وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقةِ في التعاطي مع الأخبار، وعدم تضليلِ الجمهور بأخبارٍ غير صحيحةٍ وبعيدةٍ عن ضفافِ الواقع، في وقتٍ يتطلبُ من الجميع التكاتف وتعضيد الجوانب الإيجابيّة للنُهوضِ بالكُرةِ العراقيّة، وتطوير منافسات الدوري".