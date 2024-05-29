جدل مستمر حول قائمة العراق لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام.. ما قصة "عناد كاساس"؟

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وأعلن كاساس القائمة الرسمية للمنتخب العراقي في مواجهتي إندونيسيا وفيتنام في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وتتألف من 26 لاعبًا بينهم 10 لاعبين محترفين.وأضاف: "تألق هؤلاء اللاعبين يأتي في وقت يصر فيه كاساس على لاعبين انتهت صلاحيتهم ونالوا الكثير من الفرص ولم يستغلوها ولم يقدموا شيئًا يذكر للعراق، أعتقد أن المدرب بحاجة إلى مراجعة اختياراته والنظر بعين واحدة إلى جميع اللاعبين دون تمييز".وأوضح قائلًا: "أود أن أوجه رسالة إلى إدارة المنتخب العراقي وإلى رئيس الاتحاد العراقي الكابتن عدنان درجال، المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية هي مرحلة المنافسة الحقيقية مع كبار القارة الآسيوية على بطاقات التأهل لكأس العالم ولم يتبقَ لها سوى ثلاثة أشهر، إذ ليس من المعقول أن نستمر بدعوة لاعبين بناءً على أسمائهم من دون النظر إلى مستواهم الفني والبدني واستمرارية مشاركاتهم مع أنديتهم".وتألفت قائمة كاساس من اللاعبين: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، كميل سعد، ريبين سولاقا، أكام هاشم، فرانس بطرس، زيد تحسين، مناف يونس، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، حسين علي، مصطفى سعدون، أمير العماري، أسامة رشيد، صفاء هادي، محمد الطائي، علي جاسم، ماركو فرج، بشار رسن، لؤي العاني، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، يوسف الأمين، أيمن حسين، مهند علي.