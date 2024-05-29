رسميا.. هانزي فليك مدربا لبرشلونة

وفي الفيديو ظهر فليك، وقال عبارة "إنها لحظتنا أيها الكوليز"، في إشارة لجمهور برشلونة.

Es nuestro momento.

Flick es culer. pic.twitter.com/6UGVgiJgeA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 29, 2024

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية إن فليك وافق على القبول براتب "متواضع" مقارنة بمدربي أوروبا، وهو 3 ملايين يورو سنويا.كما قالت الصحيفة إن فليك سيحصل على مليون يورو إضافية في حال تحقيق دوري أبطال أوروبا، و750 ألف يورو مقابل تحقيق الدوري الإسباني.وكان فليك قد حقق دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ الألماني عام 2020، وفي طريقه هزم برشلونة بنتيجة 2-8، وهي نتيجة تاريخية.وبعد تجربته الناجحة مع بايرن ميونيخ، فشل فليك في تجربة تدريب المنتخب الألماني في مونديال قطر 2022، وخرج من الدور الأول.