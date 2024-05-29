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بعد رحيله عن برشلونة.. تشافي يرفض عرضاً لتدريب منتخب آسيوي
Alsumaria Tv
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رفض مدرب برشلونة السابق، تشافي هيرنانديز، عرضًا لقيادة المنتخب الكوري الجنوبي، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشافي رفض عرضًا من الاتحاد الكوري الجنوبي، لتدريب المنتخب الأول، مشيرة إلى أن المدرب الشاب يرفض تدريب أي نادٍ أو منتخب خلال الفترة الجارية، مفضلاً الحصول على راحة لمدة عام من أجل استعادة شغفه بكرة القدم.
وأعلن برشلونة رسميًا، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع تشافي وجهازه المعاون، وتعيين الألماني هانز فليك خلفًا له.
يذكر أن تشافي قاد برشلونة للحصول على بطولتين، هما الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي.
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