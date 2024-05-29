بسبب سوء الأرضية.. إعفاء مديري ملعبي المدينة وكربلاء الدوليين

أصدر وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، اليوم الأربعاء، قرارا بإعفاء مديري ملعبي المدينة وكربلاء المقدسة الدوليين من منصبهما.

وذكر الوزير في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وجه بإعفاء مديري ملعبي المدينة وكربلاء المقدسة الدوليين".



وأضاف، أنه "تم تأليف لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب سوء أرضية كلا الملعبين".

