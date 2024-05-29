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رسميا.. كومباني على رأس الجهاز الفني لبايرن ميونخ
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أكد نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني خلفاً لتوماس توخيل على رأس الإدارة الفنية للفريق.
وقال النادي البافاري في بيان له: "أتم بايرن تعاقده بعد مفاوضات مع كومباني لم تستمر طويلاً، ومدة التعاقد ثلاث سنوات".
وأضاف: "سيتولى كومباني، مدرب بيرنلي السابق، تدريب البافاري حتى 30 حزيران 2027، ويطمح في قيادة الفريق الألماني لتحقيق نتائج إيجابية للعودة إلى منصات التتويج من جديد".
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