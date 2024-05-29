رسميا.. كومباني على رأس الجهاز الفني لبايرن ميونخ

وقال النادي البافاري في بيان له: "أتم بايرن تعاقده بعد مفاوضات مع كومباني لم تستمر طويلاً، ومدة التعاقد ثلاث سنوات".وأضاف: "سيتولى كومباني، مدرب بيرنلي السابق، تدريب البافاري حتى 30 حزيران 2027، ويطمح في قيادة الفريق الألماني لتحقيق نتائج إيجابية للعودة إلى منصات التتويج من جديد".