فليك يبدأ رحلة برشلونة بوعد ثمين.. ماذا قال؟

وأعلن نادي برشلونة تعيين هانز فليك مديرا فنيا جديدا للفريق بعقد مدته موسمان (الأربعاء) خلفاً لتشافي هيرنانديز.ونجح هانز فليك في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم الأوروبية، حين قاد بايرن ميونخ الألماني للقب دوري أبطال أوروبا 2020، في نسخة شهدت فوز البافاري بكل مبارياته في مشوار التتويج.وخلال هذا المشوار، نجح بايرن في سحق برشلونة تحديداً بنتيجة 8-2 في أشهر مباراة بتاريخ ربع نهائي "الشامبيونزليغ".وتحدث فليك عن آماله مع برشلونة في أول لقاء مع الصحفيين بعد توليه المسؤولية، والذي نقلت أجزاء منه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.وقال فليك: "لقد حققت بعض الألقاب مع بايرن ميونخ، وأتمنى الاستمرار في نفس المسار مع برشلونة، ويمكننا أن نحقق الكثير من الأشياء معاً، وهذا هو أهم شيء".وفاز فليك مع بايرن ميونخ في موسم 2019-2020، بالسداسية التاريخية التي شملت دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس في ألمانيا وكأس العالم للأندية والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي.بينما كان برشلونة هو أول من حقق هذا الأمر في التاريخ، حين فاز بنفس الألقاب الستة، في عام 2009 مع الإسباني بيب غوارديولا، في موسمه الأول كمدير فني للفريق في إنجاز غير مسبوق وقتها.شدد فليك على امتلاكه لنفس الفلسفة التي يحبها برشلونة وجماهيره، والتي تعتمد على اللعب الهجومي وامتلاك الكرة وعدم الارتكان للدفاع.وأوضح المدرب: "أحب امتلاك الكرة وتقديم كرة قدم هجومية، هذه هي الخصائص التي أفضلها والتي سأعمل على تعزيزها".ولم ينس مدرب برشلونة الإشادة بأكاديمية شباب البارسا "لاماسيا" بالقول: "برشلونة لديه واحدة من أفضل أكاديميات الشباب بالعالم، وفي الفريق الأول هناك مزيج بين أصحاب الخبرات والموهوبين الشباب".واختتم: "برشلونة هو الأفضل في العالم في المزج بين الشباب والكبار".