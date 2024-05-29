بسبب رونالدو.. خطأ رودريجو يثير غضب ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، شعر مسؤولو ريال مدريد بغضب لأن رودريجو أثار الجدل حول مستقبله قبل أيام من مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.ورغم أن رودريجو اضطر لنفي التفسير الخاطئ لتصريحاته، لكن الكلمات التي قالها تركت بالفعل الباب مفتوحا حول رحيله عن ريال مدريد.وسئل رودريجو في المقابلة "كل أوروبا تريدك، لكن هل تريد مدريد إلى الأبد؟"، وأجاب اللاعب: "نعم، حسنًا.. أي شيء يمكن أن يحدث.. لدي عقد هنا، لكن السنوات التي أمضيتها هنا كانت ممتعة بالنسبة لي".ورد المحاور: "لا تجعل المدريديستا متوترين!"، وأجاب رودريجو: "لا.. لا تقلق، كما قلت، أريد دائمًا أن أكون في هذا النادي، لكن دعونا نرى ما سيحدث".وانتشر المقطع على الفور، حيث اقتنع العديد من مشجعي ريال مدريد أن رودريجو يفكر في الانتقال إلى مكان آخر، لأنه استخدم صيغة الماضي في الحديث، وذلك على شاكلة ما فعله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا في عام 2018، عندما قال "كان من الجميل جدًا أن أكون في ريال مدريد"، ثم غادر إلى يوفنتوس في نفس الصيف.