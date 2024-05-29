"الميرنجي" يتخذ قراراً جديداً قبل نهائي دوري الأبطال

ويستضيف ملعب ويمبلي، السبت المقبل، نهائي البطولة القارية، بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.ووفقا لصحيفة "ماركا"، فقد غاب لونين، عن تدريبات الميرنجي لليوم الثالث على التوالي، بسبب إصابته بالأنفلونزا.وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الملكي قرروا استبعاد لونين من السفر مع اللاعبين، غدا الخميس، إلى لندن.وأوضحت أن لونين قد يسافر بمفرده إلى لندن، يوم الجمعة أو السبت، إذا اختفى خطر العدوى لديه بنسبة 100%.وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.