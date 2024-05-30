الجولة الـ32 من دوري نجوم العراق.. 3 مواجهات مرتقبة اليوم

وتنطلق في الساعة السادسة عصراً مباراتان، تجمع إحداهما فريقا نفط ميسان، صاحب المركز 11 برصيد 39 نقطة، مع ضيفه المتصدر نادي الشرطة برصيد 70 نقطة.بينما يستضيف في المباراة الثانية فريق أربيل صاحب المركز 14 برصيد 31 نقطة، على ملعبه، فريق نفط البصرة صاحب المركز 17 برصيد 27 نقطة.وعلى ملعب الشعب الدولي، يلتقي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً فريق الطلبة صاحب المركز العاشر برصيد 41 نقطة، مع ضيفه نفط الوسط صاحب المركز 20 برصيد 12 نقطة.