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مدرب منتخب شباب العراق في "مأزق".. ماذا يحدث لعماد محمد؟
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
وجد مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد نفسه أمام ورطة، قبل انطلاق أولى استحقاقات فريقه الآسيوية في العام الحالي.
ويرغب عماد محمد في استدعاء مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد، ومن بينهم لاعبون محترفون في إنجلترا وبقية دول أوروبا.
وحدد مدرب منتخب شباب العراق، عماد محمد اللاعبين الذين يرغب بضمهم لصفوف فريقه في المرحلة المقبلة، حيث يطمح إلى بناء جيل كروي جديد، بعدما تخطت أعمار أغلب لاعبي فريقه السابقين السن المحدد، والتحاقهم بالمنتخبين الأول والأولمبي في العراق.
وعماد محمد معجب بشكل كبير بالأداء الذي يقدمه أغلب لاعبي فريق الميناء في دوري نجوم العراق، خصوصًا وأن إدارة النادي منحت الفرصة للاعبين الشباب، بعد مشكلة العقوبات الدولية وعدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد، بسبب التأخر بدفع مستحقات اللاعب البنمي ميلير.
وأبدى مدرب منتخب شباب العراق، إعجابه بثلاثة لاعبين من صفوف الميناء ليمثلوا الفريق في المرحلة المقبلة، إذ أرسل محمد كتابًا رسميًّا إلى إدارة نادي الميناء، يؤكد فيه استدعاء المدافع محمد غالب والظهير مسلم موسى والجناح كرار جعفر لصفوف منتخب شباب العراق، إذ سيمثلون الفريق في بطولة غرب آسيا في المملكة العربية السعودية.
ووافقت إدارة نادي الميناء على تفريغ اللاعبين، بشرط أن تكون مباريات منتخب شباب العراق ضمن أيام (فيفا دي)، وبالتالي لن يسمح لهم بالالتحاق بالمنتخب العراقي في بقية الأيام، وهنا وجد محمد نفسه في ورطة كبيرة، خصوصًا أن هؤلاء اللاعبين هم عناصر أساسية سيعتمد عليهم المدرب في المنتخب الشبابي في بطولة غرب آسيا.
كما ان عماد محمد من المتوقع أن يواجه نفس المشكلة مع بقية الفرق، خصوصًا وأن موعد بطولة غرب آسيا سيتزامن مع الشهر الأخير في دوري نجوم العراق، والمنافسة ستكون محتدمة سواءً على صعيد فرق الصدارة أو على صعيد الفرق المهددة بالهبوط.
وسيحاول الاتحاد العراقي لكرة القدم حل المشكلة، وتوفير الظروف المناسبة لمحمد كي يتمكن من العمل بأريحية، خصوصًا وأن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس يعول كثيرًا على اللاعبين الذين تكون أعمارهم تحت 20 عامًا، إذ من المؤمل أن يتحدث درجال بشكل شخصي مع الأندية لإقناعها بتفريغ اللاعبين، بحسب winwin.
وصادقت لجنة المسابقات في اتحاد غرب آسيا على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للشباب مواليد 2005 ولغاية 2009، بالمملكة العربية السعودية خلال يونيو/ حزيران المقبل.
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