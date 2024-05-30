مدرب منتخب شباب العراق في "مأزق".. ماذا يحدث لعماد محمد؟

ويرغب عماد محمد في استدعاء مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد، ومن بينهم لاعبون محترفون في إنجلترا وبقية دول أوروبا.وحدد مدرب منتخب شباب العراق، عماد محمد اللاعبين الذين يرغب بضمهم لصفوف فريقه في المرحلة المقبلة، حيث يطمح إلى بناء جيل كروي جديد، بعدما تخطت أعمار أغلب لاعبي فريقه السابقين السن المحدد، والتحاقهم بالمنتخبين الأول والأولمبي في العراق.وأبدى مدرب منتخب شباب العراق، إعجابه بثلاثة لاعبين من صفوف الميناء ليمثلوا الفريق في المرحلة المقبلة، إذ أرسل محمد كتابًا رسميًّا إلى إدارة نادي الميناء، يؤكد فيه استدعاء المدافع محمد غالب والظهير مسلم موسى والجناح كرار جعفر لصفوف منتخب شباب العراق، إذ سيمثلون الفريق في بطولة غرب آسيا في المملكة العربية السعودية.كما ان عماد محمد من المتوقع أن يواجه نفس المشكلة مع بقية الفرق، خصوصًا وأن موعد بطولة غرب آسيا سيتزامن مع الشهر الأخير في دوري نجوم العراق، والمنافسة ستكون محتدمة سواءً على صعيد فرق الصدارة أو على صعيد الفرق المهددة بالهبوط.وصادقت لجنة المسابقات في اتحاد غرب آسيا على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للشباب مواليد 2005 ولغاية 2009، بالمملكة العربية السعودية خلال يونيو/ حزيران المقبل.