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بعد كلاسيكو العراق.. كاساس يضع مدافع الزوراء "ميثم جبار" في حساباته
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السومرية نيوز – رياضة
نجح أحد نجوم كلاسيكو العراق بين القوة الجوية والزوراء، في جذب اهتمام مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس بعد مستوياته اللافتة في المباراة.
وتفوق الزوراء على القوة الجوية بنتيجة 1-0 في مباراة "الكلاسيكو" التي أقيمت على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد بحضور 32 ألف متفرج ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق.
وشاهد مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، مباراة الكلاسيكو عبر شاشات التلفاز بالإضافة إلى كادره المساعد الذي راقب بدقة تحركات اللاعبين وأدائهم أثناء المباراة لتقييم مستوياتهم، خصوصًا أن أغلب لاعبي الفريقين يحضرون في المنتخب العراقي والمباراة تعتبر من ضمن الأعلى فنيًا.
كما ان الكلاسيكو بعدما شهد تألق اللاعبين لؤي العاني وحسن عبد الكريم من جانب الزوراء، فهو شهد أيضًا تألقًا لافتًا لمدافع الزوراء ميثم جبار، الذي قدم مستويات كبيرة ونجح في تحجيم خطورة مهاجم القوة الجوية أيمن حسين في أغلب دقائق المباراة.
وتألق جبار دفع مدرب المنتخب العراقي إلى التساؤل عن ظروف اللاعب ومستوياته في المباريات السابقة، إذ يرى المدرب الإسباني أنه من المدافعين الذين من الممكن أن يحظون بفرصة لديه في قادم الاستحقاقات، لا سيما أن خصائصه ملائمة لخطة المدرب الإسباني كونه يحظى بالمرونة ويجيد التمرير القصير.
وكاساس لم يتمكن من إضافة المدافع لقائمة الفريق العراقي في التصفيات الآسيوية المزدوجة لعدة أسباب، أولها أن كاساس اختار الأسماء قبل مدة زمنية طويلة وحتى مع إصابة المدافع فرانس بطرس، لم تتم إضافة ميثم جبار، إذ وقع اختيار كاساس على مدافع القوة الجوية سعد ناطق، لأن اسمه كان موجودًا في القائمة الاحتياطية وسبق أن تم إكمال إصدار تأشيرات الدخول للأراضي الإندونيسية، بحسب winwin.
وخضع اللاعب ميثم جبار (23 عامًا) لتدخل جراحي بعد إصابته بكسر في عظم الوجنة في مباراة الكلاسيكو وحسب بيان نادي الزوراء، فإن اللاعب يحتاج إلى أسبوعين ليكون جاهزًا للعودة إلى صفوف الفريق.
ومن المقرر أن يتوجه المنتخب العراقي إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا في 2 يونيو/ حزيران المقبل لمواجهة صاحب الأرض والجمهور في السادس من الشهر ذاته ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
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