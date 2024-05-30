بعد كلاسيكو العراق.. كاساس يضع مدافع الزوراء "ميثم جبار" في حساباته

وتفوق الزوراء على القوة الجوية بنتيجة 1-0 في مباراة "الكلاسيكو" التي أقيمت على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد بحضور 32 ألف متفرج ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق.كما ان الكلاسيكو بعدما شهد تألق اللاعبين لؤي العاني وحسن عبد الكريم من جانب الزوراء، فهو شهد أيضًا تألقًا لافتًا لمدافع الزوراء ميثم جبار، الذي قدم مستويات كبيرة ونجح في تحجيم خطورة مهاجم القوة الجوية أيمن حسين في أغلب دقائق المباراة.وكاساس لم يتمكن من إضافة المدافع لقائمة الفريق العراقي في التصفيات الآسيوية المزدوجة لعدة أسباب، أولها أن كاساس اختار الأسماء قبل مدة زمنية طويلة وحتى مع إصابة المدافع فرانس بطرس، لم تتم إضافة ميثم جبار، إذ وقع اختيار كاساس على مدافع القوة الجوية سعد ناطق، لأن اسمه كان موجودًا في القائمة الاحتياطية وسبق أن تم إكمال إصدار تأشيرات الدخول للأراضي الإندونيسية، بحسب winwin.ومن المقرر أن يتوجه المنتخب العراقي إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا في 2 يونيو/ حزيران المقبل لمواجهة صاحب الأرض والجمهور في السادس من الشهر ذاته ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.