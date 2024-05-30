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ميسي يقترب من مواجهة العراق في أولمبياد باريس 2024

رياضة

2024-05-30 | 06:45
ميسي يقترب من مواجهة العراق في أولمبياد باريس 2024
1,717 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

فجرت شبكة (TyC) الأرجنتينية، اليوم الخميس 30 مايو/ أيار 2024، مفاجأة "مدوية" بشأن مشاركة الاسطورة الأرجنتينية ولاعب انتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي، في أولمبياد باريس 2024.

وسيلعب منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على البرازيل، بهدف دون رد، في نهائي بطولة كوبا أمريكا تحت 23 عاما، ويقع في المجموعة الثانية برفقة منتخبات العراق، وأوكرانيا، والمغرب.

تقارير أرجنتينية ذكرت في وقت سابق، إن الأسطورة ميسي لن يشارك مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024، ولكنها لم تكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركته. لكن شبكة (TyC) نشرت تقريرًا قالت فيه، إن المدرب خافيير ماسكيرانو يريد تواجد ميسي مع تشكيلته.

واضافت، "ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي الحالي يمني النفس بتواجد ميسي معه"، مبينة، "ماسكيرانو يحاول فعل كل شيء ممكن من أجل إقناع ميسي بالتواجد في أولمبياد باريس، والقرار الآن في يد النجم الكبير".

من جانبه، أوضح ميسي في وقت سابق أنه على الأرجح سيشارك في "كوبا أميركا" العام المقبل بين 20 يونيو (حزيران) و14 يوليو (تموز) في الولايات المتحدة، علماً بأن منافسات كرة القدم الأولمبية ستنطلق بعد 10 أيام فقط من انتهاء كأس أمم أميركا الجنوبية.

وسبق للأسطورة ليونيل ميسي التتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "بكين 2008"، مع المنتخب الأرجنتيني رفقة سيرجيو أجويرو وأنخيل دى ماريا، بعد الفوز على نيجيريا في النهائي بهدف دون رد.

كما سيستهل المنتخب الأولمبي العراقي مبارياته في الأولمبياد بمواجهة أوكرانيا بتاريخ 24 يوليو/ تموز عند الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي للدوحة وبغداد، فيما سيواجه الأرجنتين في 27 يوليو/ تموز عند الساعة 4 مساءً وسيلاقي المغرب في 30 يوليو/ تموز عند الساعة 6 مساءً.

رغم صعوبة المجموعة الثانية التي يوجد فيها المنتخب الأولمبي العراقي في الأولمبياد والتي تضم منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، إلا أنّ المنتخب العراقي يتطلع إلى تحقيق مفاجأة في البطولة والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل في المجموعة.

وتجري منافسات كرة القدم الأولمبية في سبع مدن فرنسية وهم، باريس، نانت، بوردو، مارسيليا، نيس، سانت إتيان، وليون، وذلك اعتباراً من يوم 24 تموز المقبل، أي إن مباريات كرة القدم سوف تنطلق قبل يومين من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وسبق لمنتخب أولمبي العراق أن شارك 5 مرات في دورة الألعاب الأولمبية، وذلك أعوام 1980 و1984 و1988 و2004 و2016، حيث كانت أفضل نتائجه الحصول على المركز الرابع في دورة أثينا 2004، بينما كان أولمبياد ريو في البرازيل آخر مشاركة له.

وجاءت المشاركات السابقة كالتالي:

البداية كانت بالنسخة التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو، في عام 1980، عندما أوقعت القرعة المنتخب العراقي بالمجموعة الرابعة رفقة يوغوسلافيا وفنلندا وكوستاريكا.

واستهل العراق مشواره بالفوز (3-0) أمام كوستاريكا، قبل التعادل (1-1) مع فنلندا، ثم بالنتيجة ذاتها أمام يوغوسلافيا، لكن الرحلة لم تستمر طويلا، حيث خسر العراق في ربع النهائي (4-0) على يد ألمانيا الشرقية.

أما لوس أنجلوس 1984، تواجد المنتخب العراقي بالمجموعة الثانية التي ضمت أيضا: يوغوسلافيا، كندا، الكاميرون. وتذيّل العراق المجموعة بنقطة واحدة، حصدها من تعادله في الجولة الأولى (1-1) أمام كندا، قبل الخسارة (1-0) ضد الكاميرون، ثم بنتيجة (4-2) على يد يوغوسلافيا.

وفي سول 1988، أوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، التي شملت كذلك: زامبيا، إيطاليا، جواتيمالا. وحلّ أسود الرافدين بالمركز الثالث في المجموعة، بعد التعادل في الجولة الأولى (2-2) أمام زامبيا، والفوز في الثانية (3-0) على جواتيمالا، قبل الخسارة (2-0) أمام إيطاليا.

بينما أثينا 2004، حلّ أسود الرافدين في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات: كوستاريكا، المغرب، البرتغال، وتصدّر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز على البرتغال (4-2)، وعلى كوستاريكا (2-0)، قبل الخسارة ضد المغرب (2-1).

وفاز أسود الرافدين في ربع النهائي على المنتخب الأسترالي (1-0)، لكنهم خسروا (3-1) أمام باراجواي في نصف النهائي، قبل الهزيمة مجددا على يد إيطاليا (1-0)، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

كما في ريو دي جانيرو 2016، لعب المنتخب العراقي حينها في المجموعة الأولى، التي ضمت أيضا: البرازيل، الدنمارك، جنوب إفريقيا. وحلّ العراق في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام الدنمارك (0-0)، والثانية ضد البرازيل بالنتيجة ذاتها، والثالثة أمام جنوب إفريقيا (1-1).

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