بتهمة سب زميله المغربي.. حبس لاعب الأهلي لمدة عام

وقضت المحكمة كذلك "بحرمان اللاعب المصري من عضوية أي هيئة رياضية بعد ثبوت تعديه وسبه للاعب بيراميذر، أثناء المباراة التي جمعت بين فريقيهما العام الماضي وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة".تعود أحداث الواقعة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميذر والأهلي في بطولة الدوري الممتاز في تموز من العام الماضي، حيث اعتدى حسين الشحات لاعب الأهلي على اللاعب المغربي محمد الشيبي وقام بسبه أمام ملايين المشاهدين.وتقدم اللاعب المغربي ببلاغ ضد لاعب الأهلي اتهم فيه زميله باستخدام العنف والقوة ضده والتهديد والتخويف والبلطجة وتوجيه عبارات السب والقذف والإهانة والتهديد بالإيذاء الجسدي بحق الشاكي وبحق والدته بل وصفعه على وجهه.وعقب الواقعة تدخلت أطراف عديدة لمحاولة الصلح بين اللاعبين وعدم التصعيد لكن اللاعب المغربي أصر على استكمال حقه القانوني ومقاضاة لاعب الأهلي.