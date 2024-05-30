انجاز تاريخي جديد ينتظر رونالدو في كأس الملك 2024

ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال.وكان ميتروفيتش تنافس مع رونالدو على جائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يحسم "الدون" الصراع في النهاية برصيد 35 هدفاً، وبفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه.ويتصدر السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر، ترتيب هدافي كأس خادم الحرمين الشريفين بـ4 أهداف، بالتساوي مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد والإسباني يانيك كاراسكو لاعب الشباب.ويستهدف رونالدو ضد الهلال تحقيق أول لقب رسمي له مع النصر، بعد خسارة بطولات الدوري والسوبر ودوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي 2023-2024.وفي صيف 2023، حقق رونالدو كأس الأندية العربية للأبطال، على حساب الهلال بفوز 2-1 في النهائي لكن البطولة تبقى غير رسمية.أما ميتروفيتش من جانبه فيريد تعويض خسارته جائزة هداف الدوري السعودي ضد رونالدو، بقيادة فريقه للقب الكأس وجمع الثنائية المحلية.ويستهدف ساديو ماني من جانبه كذلك تكليل موسمه الأول مع النصر بأول جائزة فردية له وهي هداف كأس الملك.