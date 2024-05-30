محرز يكذب مدرب الجزائر: لم أتلق أي اتصال منه

ورد محرز بعد أقل من ساعة بذلك على تصريحات مدرب "الخضر"، فلاديمير بيتكوفيتس، الذي قال: "لقد طلب عدم توجيه الدعوة إليه في معسكر مارس لأنه لم يكن جاهزا، طلبت منه الاتصال بي عندما يكون جاهزاً، ولكنه لم يفعل ما يعني أنه مازال غير جاهز للعودة من جديد للمنتخب".لكن محرز أكد بصورة قوية أنه "لم يتلق أي اتصال لا من المدرب ولا من الاتحادية".ومباشرة بعد ظهور المدرب البوسني لمنتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الخميس، التي تحدث من خلالها عن سبب إبعاد نجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز صاحب 33 عاما عن قائمة اللاعبين المعنيين بمبارتي غينيا وأوغندا.وفي الندوة الصحافية، اليوم، قال بيتكوفيتش إنه "تحدث مع رياض محرز في شهر اذار وطلب اللاعب الإعفاء آنذاك بسبب عدم جاهزيته".وتابع: "قلت له إنه عندما يشعر أنه قادر على تقديم الإضافة يمكنه الاتصال بالمسؤولين.. محرز متواجد في القائمة الموسعة ولم أتلق أي اتصال من طرفه، أبواب المنتخب مفتوحة دائماً لمحرز ولكل اللاعبين".ويبدو أن تصريح المدرب بيتكوفيتش حرك النجم الجزائري المحترف بدوري "الروشن" السعودي، علاوة على تواتر العديد من الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية، حول رفض محرز الرد على اتصالات مدرب المنتخب الجزائري، مما دفع البعض لتقديم تحليلات تفيد بقرب إعلان محرز اعتزال اللعب دوليا.ولوضع النقاط على الحروف، نشر محرز رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بيّن فيها عدم حديثه مع المدرب وعدم تلقي أي اتصال من اتحادية كرة القدم.فيما أكد استعداده للمشاركة في مواجهتي غينيا وأوغندا، قائلا: "لم أتلق أي اتصال من المدرب ولا الاتحادية.. شعرت ببعض الآلام في الركبة وعليه خضعت للراحة في آخر مواجهتين من الدوري حتى أكون جاهزا للمواجهتين الهامتين في تصفيات كأس العالم".وواصل قائلا: "كان من المهم بالنسبة لي أن أكون حاضرا.. أحترم قرارات المدرب ولكن يجب أن أحيطكم علما بهذا القرار".وكان استبعاد قائد "الخضر" من قائمة المنتخب الجزائري التي ستخوض مباراة غينيا يوم 6 حزيران القادم بملعب نيلسون مانديلا، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، قبل التنقل إلى كمبالا لمواجهة أوغندا لحساب الجولة الرابعة فجر جدلا في الوسط الكروي بالجزائر، بالنظر إلى عدم وضوح الرؤية بخصوص مستقبل هذا اللاعب مع "الخضر".يذكر أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش استبعد محرز ولاعبين آخرين على غرار يوسف بلايلي وإسلام سليماني وفارس شايبي وبشير بلومي من القائمة المعنية بمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026.