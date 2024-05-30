الشرطة يتغلب على نفط ميسان في دوري النجوم

وشهد ملعب ميسان مجريات المباراة ضمن الجولة 32 من دوري نجوم العراق وشهد الشوط الأول تسجيل فريق الشرطة هدفين عن طريق كل من مهند على وكرار عامر فيما سجل لنادي نفط ميسان اللاعب علي سعد هدفا لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين لهدف.وفي الشوط الثاني تمكن نفط ميسان من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب حسين عامر وقبل ان تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة تمكن لاعب القيثارة الخضراء محمود المواس من احراز هدف الفوز بالمباراة والنقاط الثلاث.وبهذا الفوز تمسك الشرطة بصدارة الدوري برصيد 73 نقطة فيما بات نفط الوسط بالمركز 11 برصيد 39 نقطة.