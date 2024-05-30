إحصائية تبرز تفوق رونالدو على ميسي

وتوج رونالدو هدافا للمسابقة السعودية برصيد 35 هدفا، ليصبح أول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة، متفوقا على عبد الرزاق حمد الله الذي أحرز 34 هدفا في موسم 2018-2019.

كذلك أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يتوج هدافا لـ 4 دوريات مختلفة، وذلك رفقة مانشستر يونايتد في إنجلترا، وريال مدريد في إسبانيا، بجانب يوفنتوس بالدوري الإيطالي.وبحسب شبكة "ESPN"، فإن رونالدو تفوق في الموسم الحالي، على إجمالي عدد أهداف ميسي في الدوري الفرنسي والأمريكي منذ رحيله عن برشلونة في 2021.وأوضحت "ميسي الذي رحل عن البارسا في 2021، سجل مع باريس 22 هدفا في الدوري الفرنسي بجانب 12 هدفا حتى الآن رفقة إنتر ميامي، ليصل الإجمالي إلى 34 هدفا".ويعني ذلك أن رونالدو تفوق في الموسم الحالي فقط، على إجمالي أهداف ميسي في الدوري على مدار 3 مواسم.