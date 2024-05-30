التحقيق مع بيكيه في قضية فساد

وسيخضع بيكيه للتحقيق، من أجل معرفة مدى اتفاقه على عمولة سنوية بقيمة 4 ملايين يورو مع الاتحاد الإسباني، بشأن العقد الذي نقل بموجبه كأس السوبر من إسبانيا إلى السعودية.وأصدرت القاضية ديليا رودريجو، حكما، الخميس، توافق فيه على توسيع التحقيق مع 15 شخصا، بينهم جيرارد بيكيه وبيدرو روتشا رئيس الاتحاد الإسباني، ورجل الأعمال فرانسيسكو خابيير ألكايدي الصديق الشخصي للرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس.كما شمل التحقيق الموسع، شركة "جروكونسا" التي قامت بالأعمال في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.