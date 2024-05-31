لماذا استدعاء الحارس "كميل سعد" اثار الجدل؟.. كاساس في قفص الاتهام

وقال جبار، "استدعاء الحراس الشباب للمنتخب العراقي الأول خطوة كبيرة من جانب المدرب الإسباني خيسوس كاساس، ما تمنيناه حصل، لأن ديمومة حراسة المنتخب الأول أمر مهم".وأضاف: "استدعاء حارس مرمى المنتخب الأولمبي العراقي حسين حسن، هو استحقاق لأنه كان أحد أسباب التأهل إلى نهائيات أولمبياد باريس وهو حارس ممتاز، الحارس علي كاظم أيضًا يستحق الاستدعاء بسبب مستوياته الكبيرة مع زاخو وهو أقل حارسٍ تلقيًا للأهداف".شكوك تلاحق بعض اختيارات كاساسوتابع: "استدعاء حارس نفط البصرة كميل سعد أراه أمرًا غير منطقي، لكون الحارس لا يستحق الانضمام إلى المنتخب الأول في الوقت الحالي، استدعاء كميل سيقتل روح التنافس بين بقية حراس المرمى الشباب الذين يقدمون مستويات أفضل منه في دوري نجوم العراق".وختم تصريحاته بالقول: "أتمنى من المدرب خيسوس كاساس أن يستدعي اللاعبين على أساس معيار اللعب والمستوى الفني وليس بالمحسوبية والعلاقات الشخصية كما حدث مع كميل"، بحسب winwin.وتنتظر الجماهير العراقية من المدرب الإسباني كاساس قيادة "أسود الرافدين" لتحقيق حلم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.