وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فليك أبلغ إدارة برشلونة بضرورة الاهتمام بالعامل البدني للاعبي الفريق، وهو أحد أسباب الاستعانة به والاستغناء عن تشافي.وأضافت أن المدرب الألماني سيعاونه مساعدان، ولكن المعد البدني سيكون من اختصاص إدارة برشلونة، حيث تم الاتفاق مع خوليو توس الذي عمل سابقا مع أنطونيو كونتي في يوفنتوس وإنتر ميلان ومنتخب إيطاليا.ولفتت إلى أن فليك غادر كتالونيا بعد تقديمه لوسائل الإعلام، وسيعود في منتصف يونيو/حزيران للاتفاق على أمور أخرى مثل مقر إقامته.وأكدت الصحيفة أن فليك سيكون على تواصل دائم مع ديكو المدير الرياضي للنادي، من أجل التنسيق بشأن اللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة ومعسكر الإعداد للموسم الجديد.ووقع هانز فليك مع برشلونة، عقدا لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.