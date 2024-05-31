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بهذه الطريقة.. مبابي يؤكد انتقاله لريال مدريد
Alsumaria Tv
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أثار النجم الفرنسي، كيليان مبابي، المزيد من التكهنات حول اقترابه من الانتقال لريال مدريد، بعد إعلان رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، هذا الصيف.
بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، لم يتردد مبابي، خلال تجمع المنتخب الفرنسي، في التوقيع على قميص ريال مدريد الذي كان يرتديه أحد الجماهير، كما التقط صورة تذكارية مع المشجع.
وأضافت الصحيفة: "مبابي الذي كان يتجنب حتى الآن توقيع قمصان ريال مدريد، لم يعد يخفي المكان الذي سيلعب فيه، في موسم 2024-25، بعدما شعر بالتحرر من باريس سان جيرمان.. وصوله إلى النادي الملكي أصبح سرًا معروفًا للجميع".
وشارك مبابي، الأربعاء الماضي، في المران الأول للمنتخب الفرنسي استعدادا لكأس الأمم الأوروبية.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، ترددت الكثير من الأنباء عن إمكانية انضمام مهاجم الديوك للريال، إلا أن الأمر بات الآن أقرب إلى الحقيقة من أي وقت مضى.
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