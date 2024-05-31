نوروز يحقق فوزا مثيرا على القوة الجوية برباعية

وسجل نوروز أولاً عبر إبراهيم توميو في الدقيقة الثالثة من المباراة، قبل أن يتمكن حسين جبار من معادلة النتيجة للقوة الجوية في الدقيقة 33.وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من الشوط الأول، عاد توميو لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، لكن أيمن حسين نجح في إحراز التعادل بالشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 55.وفي الدقيقة 59، نجح كلاوديو اوليفيرا بتسجيل الهدف الثالث لنوروز، ثم عاد إبراهيم توميو لتسجيل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 79.وبهذه الخسارة، تجمد رصيد القوة الجوية عند 66 نقطة بالمركز الثاني، فيما ارتفع رصيد نوروز إلى النقطة 48 عند المركز السابع.