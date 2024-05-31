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الزوراء يتغلب على الميناء بدوري النجوم

رياضة

2024-05-31 | 15:52
الزوراء يتغلب على الميناء بدوري النجوم
1,507 مشاهدة

تمكن نادي الزوراء من التغلب على نادي الميناء، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 32 من دوري نجوم العراق.

وشهد ملعب الزوراء مباراة الفريقين التي انتهت بفوز النوارس بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري كريستوفر جون في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز عزز النوارس تواجدهم بالمركز الثالث برصيد 63 نقطة فيما بات الميناء في المركز 13 برصيد 34 نقطة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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الزوراء

الميناء

دوري النجوم

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