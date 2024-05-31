الزوراء يتغلب على الميناء بدوري النجوم

تمكن نادي الزوراء من التغلب على نادي الميناء، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 32 من دوري نجوم العراق.





وبهذا الفوز عزز النوارس تواجدهم بالمركز الثالث برصيد 63 نقطة فيما بات الميناء في المركز 13 برصيد 34 نقطة.

وشهد ملعب الزوراء مباراة الفريقين التي انتهت بفوز النوارس بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري كريستوفر جون في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.وبهذا الفوز عزز النوارس تواجدهم بالمركز الثالث برصيد 63 نقطة فيما بات الميناء في المركز 13 برصيد 34 نقطة.