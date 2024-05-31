بركلات الترجيح.. الهلال يحرز كأس خادم الحرمين على حساب النصر

وتعادل الهلال والنصر بنتيجة 1-1 في 90 دقيقة بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.وتقدم الزعيم بهدف في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، لكن العالمي أدرك التعادل في الدقيقة 88 من ضربة رأسية أخرى لأيمن يحيى.ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين، لكن التعادل استمر حتى نهايته، لتكون ركلات الترجيح هي الحل الأخير.وشهد الوقت الأصلي إشهار الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا 3 بطاقات حمراء، 2 للهلال وواحدة للنصر.وطرد دافيد أوسبينا حارس النصر، وعلي البليهي وكاليدو كوليبالي، مدافعا الهلال.