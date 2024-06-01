محترف إيفواري يتحدث عن الكرة العراقية: أفضل من الموسم السابق ولكن!

السومرية نيوز – رياضة



حدد محترف فريق دهوك العراقي يانيك زاكري، الفوارق بين الكرة العراقية والأفريقية، بعد تجربته الأخيرة مع النادي العراقي.







زاكري يوضح الفرق بين الكرة العراقية والأفريقية

وقال زاكري: "هذا الموسم المستوى عالٍ في دوري نجوم العراق، أي فريق بإمكانه الفوز على فريق آخر وهذا أمر مهم، هذا الموسم بالنسبة للكرة العراقية أفضل من الموسم السابق ولكن المشكلة الوحيدة تكمن بقرب المباريات من بعضها بعضًا".



وأضاف: "المباريات في العراق تلعب في كل 3 أيام، يجب على الاتحاد العراقي أن يراجع القرارات؛ ولكن من ناحيتي فإن ضغط المباريات يسهم في تطور بنيتي الجسدية ونحن نركض كثيرًا وهذا أسهم في رفع المستوى التكتيكي والجسدي للاعبين".



وتابع: "العراق لديه لاعبون جيدون والدليل نتائج الفريق في كأس آسيا الأخيرة، الفريق العراقي كان مرشحًا للفوز باللقب، أعتقد أن الفضل في ذلك يعود إلى تطور الدوري الذي أسهم في تحسن اللاعبين تكتيكيًا وجسديًا أكثر من الموسم الماضي".



وتحدث عن الفرق بين الكرة العراقية والأفريقية قائلًا: "الدوري العراقي ذو طابع تكتيكي، وهو في هذا الجانب أكثر من أفريقيا وأمريكا الجنوبية كذلك، هناك يعتمدون بشكل كبير جدًا على الركض والقوة الجسدية، هنا التكتيك يحظى باهتمام أكبر". ويلعب يامين زاكري (33 عامًا) في صفوف فريق دهوك منذ أغسطس/ آب 2022 وهو أحد أهم الركائز الأساسية في الفريق العراقي.وقال زاكري: "هذا الموسم المستوى عالٍ في دوري نجوم العراق، أي فريق بإمكانه الفوز على فريق آخر وهذا أمر مهم، هذا الموسم بالنسبة للكرة العراقية أفضل من الموسم السابق ولكن المشكلة الوحيدة تكمن بقرب المباريات من بعضها بعضًا".وتابع: "العراق لديه لاعبون جيدون والدليل نتائج الفريق في كأس آسيا الأخيرة، الفريق العراقي كان مرشحًا للفوز باللقب، أعتقد أن الفضل في ذلك يعود إلى تطور الدوري الذي أسهم في تحسن اللاعبين تكتيكيًا وجسديًا أكثر من الموسم الماضي".وتحدث عن الفرق بين الكرة العراقية والأفريقية قائلًا: "الدوري العراقي ذو طابع تكتيكي، وهو في هذا الجانب أكثر من أفريقيا وأمريكا الجنوبية كذلك، هناك يعتمدون بشكل كبير جدًا على الركض والقوة الجسدية، هنا التكتيك يحظى باهتمام أكبر".