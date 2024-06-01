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محترف إيفواري يتحدث عن الكرة العراقية: أفضل من الموسم السابق ولكن!
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
حدد محترف فريق دهوك العراقي يانيك زاكري، الفوارق بين الكرة العراقية والأفريقية، بعد تجربته الأخيرة مع النادي العراقي.
ويلعب يامين زاكري (33 عامًا) في صفوف فريق دهوك منذ أغسطس/ آب 2022 وهو أحد أهم الركائز الأساسية في الفريق العراقي.
زاكري يوضح الفرق بين الكرة العراقية والأفريقية
وقال زاكري: "هذا الموسم المستوى عالٍ في دوري نجوم العراق، أي فريق بإمكانه الفوز على فريق آخر وهذا أمر مهم، هذا الموسم بالنسبة للكرة العراقية أفضل من الموسم السابق ولكن المشكلة الوحيدة تكمن بقرب المباريات من بعضها بعضًا".
وأضاف: "المباريات في العراق تلعب في كل 3 أيام، يجب على الاتحاد العراقي أن يراجع القرارات؛ ولكن من ناحيتي فإن ضغط المباريات يسهم في تطور بنيتي الجسدية ونحن نركض كثيرًا وهذا أسهم في رفع المستوى التكتيكي والجسدي للاعبين".
وتابع: "العراق لديه لاعبون جيدون والدليل نتائج الفريق في كأس آسيا الأخيرة، الفريق العراقي كان مرشحًا للفوز باللقب، أعتقد أن الفضل في ذلك يعود إلى تطور الدوري الذي أسهم في تحسن اللاعبين تكتيكيًا وجسديًا أكثر من الموسم الماضي".
وتحدث عن الفرق بين الكرة العراقية والأفريقية قائلًا: "الدوري العراقي ذو طابع تكتيكي، وهو في هذا الجانب أكثر من أفريقيا وأمريكا الجنوبية كذلك، هناك يعتمدون بشكل كبير جدًا على الركض والقوة الجسدية، هنا التكتيك يحظى باهتمام أكبر".
ونوه قائلًا: "أشعر بالراحة مع فريقي دهوك، علاقتي بلاعبي الفريق جيدة جدًا، نحن كعائلة واحدة وفي بعض الأحيان نخرج معًا، اللاعبون يعتبرونني أخًا لهم وعلاقتنا جيدة جدًا".
وعن العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية، أكد زاكري قائلاً: "لا أريد الحديث عن العروض من الفرق الأخرى، أنا هنا سعيد في دهوك، الجماهير هنا هم الأفضل في العراق والجميع يعلم ذلك".
وأتم حديثه بالقول: "اللاعب هيران أحمد هو أخي وفي بعض الأحيان نتحدث ونمزح، هو يناديني رجل العصابات ربما بسبب تسريحة شعري، عندما يوقظني من النوم يقول لي: هيا بنا يا رجل العصابة"، بحسب winwin.
يُذكر أن زاكري خاض 9 مباريات مع المنتخبين الإيفواري الأول والأولمبي، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وكان أول ظهور له مع الفريق الأول في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وفي هذا الموسم، سجل زاكري مع فريقه دهوك 4 أهداف وتقدر قيمته السوقية بـ400 ألف يورو، وسبق له أن لعب في صفوف فريق الفيصلي الأردني وصافي المغربي في الوطن العربي، كما مثّل مجموعة من الأندية في بلاده وفي جنوب أفريقيا.
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