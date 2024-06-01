نهائي ويمبلي اليوم.. العالم على موعد مع قمة كروية "مشتعلة" بين الريال ودورتموند

السومرية نيوز – رياضة



يخطف نهائي أبطال أوروبا 2024 الأضواء، حيث يلتقي فريقا ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في مواجهة مرتقبة على استاد ويمبلي الشهير في لندن، اليوم السبت الموافق للفاتح من يونيو/ حزيران.







ويبحث ريال مدريد، بقيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، في هذا النهائي عن تعزيز رقمه القياسي وتحقيق اللقب الخامس عشر في تاريخه. الفريق الملكي يمتلك خبرة واسعة في هذه البطولة، ويعرف جيدًا كيفية التعامل مع ضغط المباريات الكبيرة.



في الجهة المقابلة، يسعى بوروسيا دورتموند بقيادة مدربه إدين ترزيتش لتحقيق المفاجأة في نهائي أبطال أوروبا 2024، والفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن فاز به لأول مرة في عام 1997، على حساب بوفنتوس الإيطالي.



ولم يسبق لأي فريق أن استطاع مجابهة الريال في النهائيات، وسيكون الميرنغي مجددًا على موعد مع إحدى أكثر النسخ التي يكون الأوفر حظًا للفوز بـ(ذات الأذنين).



ولم يكن يخطر ببال أحد مع بداية الموسم أن يصل بوروسيا دورتموند إلى نهائي أبطال أوروبا 2024، لكنه تجاوز مجموعة الموت مع باريس سان جيرمان ونيوكاسل وميلان، وأقصى بي إس في آيندهوفن ثم أتلتيكو مدريد والبي إس جي مجددًا، ويخوض الآن ثالث نهائي أوروبي له. وتحمل هذه المباراة في طياتها الكثير من الإثارة والتحدي، حيث يسعى كل فريق لكتابة فصل جديد في تاريخه الكروي.ويبحث ريال مدريد، بقيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، في هذا النهائي عن تعزيز رقمه القياسي وتحقيق اللقب الخامس عشر في تاريخه. الفريق الملكي يمتلك خبرة واسعة في هذه البطولة، ويعرف جيدًا كيفية التعامل مع ضغط المباريات الكبيرة.في الجهة المقابلة، يسعى بوروسيا دورتموند بقيادة مدربه إدين ترزيتش لتحقيق المفاجأة في نهائي أبطال أوروبا 2024، والفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن فاز به لأول مرة في عام 1997، على حساب بوفنتوس الإيطالي.ولم يكن يخطر ببال أحد مع بداية الموسم أن يصل بوروسيا دورتموند إلى نهائي أبطال أوروبا 2024، لكنه تجاوز مجموعة الموت مع باريس سان جيرمان ونيوكاسل وميلان، وأقصى بي إس في آيندهوفن ثم أتلتيكو مدريد والبي إس جي مجددًا، ويخوض الآن ثالث نهائي أوروبي له.

إذا كان ثمة درس مستفاد من الظروف التي عايشها ريال مدريد مؤخرًا، فهو أنه لا يمكن ضمان حسم أي نهائي على الإطلاق؛ إذ تعرض باير ليفركوزن، الذي لم يُهزم هذا الموسم بقيادة تشابي ألونسو، لخسارة ثقيلة في نهائي الدوري الأوروبي على يد أتالانتا.



كما سقط مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام غريمه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، الذي يمر بإحدى أسوأ الفترات في تاريخه، بينما خسر فيورنتينا ثاني نهائي من دوري المؤتمر الأوروبي لصالح فريق مثل أوليمبياكوس، الذي يدربه خوسيه لويس منديليبار الذي لم يسبق له تحقيق أي لقب قاري.



وداعية لكروس ورويس.. وبيلينغهام في مباراة خاصة

يتزامن وداع كروس في أفضل لحظات مسيرته الكروية، مع رحيل ماركو رويس أحد أبرز لاعبي دورتموند منذ وصوله الفريق في 2013 رغم سوء حظه، حيث غاب عن مونديال 2014 بسبب إصابة، ويعاني بشدة مع البطولات.



ومع ارتدائه قميص الريال، أظهر بيلينغهام أنه لاعب استثنائي حقًّا، وكشف عن شخصية لا تنمّ عن حقيقة أنه يبلغ من العمر 20 عامًا فقط. وقد بات مستعدًّا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أسابيع من الاستشفاء عقب ضغط المباريات، وسيحظى بالطبع بمتابعة خاصة من الجمهور الإنجليزي في ملعب ويمبلي، لاسيما وأن آمالا عريضة منعقدة عليه في كأس أمم أوروبا المقبلة بألمانيا.



ويسعى ريال إلى إحراز ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه، ويعوّل في مسعاه على بيلينغهام الذي تحدّث عن مواجهة دورتموند بالقول إنها "مباراة كبيرة جدًّا، مباراتي الأولى في نهائي دوري الأبطال، في بلدي إنجلترا ضد فريقي السابق"، مضيفًا: "إنه أمر جنوني، لم يكن بإمكاني أن أحلم بأفضل من ذلك".



التشكيل المتوقع لريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي أبطال أوروبا 2024:

بوروسيا دورتموند: كوبل، ريرسون، هوملز، شلوتربيك، ماتسن، زابيتسر، تشان، سانشو، برانت، أديمي، فولكروغ.



ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، روديغر، ناتشو، ميندي، فالفيردي، كامافينغا، كروس، بيلينغهام، رودريغو، فينيسيوس.