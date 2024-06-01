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النصر يكشف عن مستقبل رونالدو بعد ليلة كأس الملك الحزينة

رياضة

2024-06-01 | 08:55
النصر يكشف عن مستقبل رونالدو بعد ليلة كأس الملك الحزينة
المصدر:
وكالات
3,283 مشاهدة

كشف نادي النصر السعودي، اليوم السبت، عن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق بعد الأمسية العصيبة التي عاشها "الدون" إثر خسارة نهائي كأس ملك السعودية أمس الجمعة.

وأخفق رونالدو مرة جديدة في إحراز أول ألقابه المحلية منذ انضمامه الى نادي النصر مطلع عام 2023، بعد خسارته أمام الهلال بركلات الترجيح 4-5 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1 على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وأظهرت لقطات الكاميرات رونالدو وهو ينهار وسط أرضية الملعب ويذرف الدموع بعد أن تصدى الحارس المغربي ياسين بونو لركلة حاسمة من مشاري النمر ليمنح اللقب للهلال ويحرم البرتغالي من التتويج بلقبه المحلي الأول.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي النصر، الإيطالي جويدو فينغا: "كريستيانو سيستمر معنا، لقد أصبح دمه أصفر، كذلك المدير الفني للفريق لويس كاسترو مستمر في قيادة الفريق، لقد قدم نتائج جيدة مع الفريق".

وتابع فينغا في تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب": "لقد خسرنا المباراة بركلات الترجيح، وكنا نستحق الفوز. لقد وصل المدير الرياضي الجديد (الإسباني) فرناند هييرو، وسنعمل معه على تحسين وضع الفريق في الموسم المقبل".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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