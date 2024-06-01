صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر

وانضم محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، إلى معسكر المنتخب اليوم، استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" منذ قليل، أنه بانضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر يكون قد أكتملت صفوف القائمة بالكامل.وقال الاتحاد المصري في بيانه منذ قليل: "انضم منذ قليل محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى معسكر الفريق المقام بالقاهرة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦".