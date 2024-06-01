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عملية احتيال تعرض لها مشجعو ريال مدريد تعكر فرحة ليلة اللقب
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
يأمل مشجعو ريال مدريد الإسباني أن يصبح 1 حزيران ذكرى طيبة لفوز فريقهم بدوري أبطال أوروبا، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، لكن بعض منهم سيتذكر هذا التاريخ بتجربة سيئة للغاية.
فقد ذكرت إذاعة "ماركا" الإسبانية أن "نحو 270 مشجعا مدريديا تعرضوا لعملية احتيال، بينما كانوا يسعون للسفر إلى لندن لحضور النهائي الأوروبي المرتقب ليل السبت".
وقالت الإذاعة إن "وكالة سفريات نظمت رحلة المشجعين الـ270 من مدريد إلى لندن، حيث تقام المباراة على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية، لكن الضحايا فوجئوا أن الرحلة لا وجود لها".
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن "إدارة ريال مدريد علمت بالأمر، وقررت ترضية بعض المتضررين بأن يشاهدوا المباراة في قسم كبار الشخصيات بملعب النادي "سانتياغو بيرنابيو".
ويبحث ريال مدريد عن باللقب رقم 15 للبطولة، بينما يسعى بوروسيا دورتموند إلى التتويج الثاني في تاريخه، بعد الأول عام 1997.
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