قبل نهائي الأبطال.. نجم ريال مدريد يجدد عقده

ويتعلق الأمر بالكرواتي لوكا مودريتش (38 عامًا)، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، لكنه جدده لموسم واحد بحسب جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس".وأضاف دي مارزيو أن ريال مدريد سيعلن رسميًا تجديد عقد مودريتش، خلال الأسبوع المقبل.وكان مودريتش قد صرح بأنه يريد الاعتزال في صفوف الميرينجي، موضحا أن هذا بمثابة حلم بالنسبة له ولعائلته.وتلقى نجم توتنهام السابق العديد من العروض السعودية والأمريكية، إلى جانب عرض من ناديه القديم دينامو زغرب، لكنه فضّل البقاء في ريال مدريد.وشارك مودريتش في 45 مباراة مع الفريق الملكي، هذا الموسم، في جميع المسابقات، وسجل هدفين وصنع 7.