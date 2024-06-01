المنتخب العراقي يتوجه الى إندونيسيا لمواجهة منتخبها

توجه المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء السبت، إلى جاكارتا لمواجهة منتخب إندونيسيا.



وقال اتحاد كرة القدم في بيان، "غادر، مساء اليوم السبت، وفدُ المنتخب الوطنيّ إلى العاصمةِ الإندونيسية جاكارتا عبر طائرةٍ خاصةٍ، وذلك تحضيراً لمُواجهةِ منتخبِ إندونيسيا في السادس من الشهر الحالي ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 وكآس العالم 2026".

وأضاف البيان "من المؤملِ أن يخوضَ المنتخبُ الوطنيّ مساء يوم غد الأحد أولى وحداته التدريبيّة في مراكز التدريبِ الخاصة بالاتحادِ الإندونيسي لكُرةِ القدم".