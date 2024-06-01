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التشكيل الرسمي لنهائي دوري أبطال أوروبا
Alsumaria Tv
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا، في ملعب "ويمبلي".
وأنهى أنشيلوتي الجدل الدائر في الأسابيع الأخيرة، حول مركز حراسة المرمى، وأعلن أن كورتوا سيكون الحارس الأساسي في المباراة.
وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجر، وكارفاخال.
خط الوسط: كامافينجا، توني كروس، فيدي فالفيردي، وبيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ورودريجو جويس.
أما تشكيلة دورتموند فجاءت كما يلي:
حراسة المرمى: كوبيل.
خط الدفاع: رايرسون، هوميلز، شلوتربيك، ماتسن.
خط الوسط: إيمرى كان، سابيتزر، أديمي.
الهجوم: براندت، سانشو، فولكروج.
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