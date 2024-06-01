التشكيل الرسمي لنهائي دوري أبطال أوروبا

وأنهى أنشيلوتي الجدل الدائر في الأسابيع الأخيرة، حول مركز حراسة المرمى، وأعلن أن كورتوا سيكون الحارس الأساسي في المباراة.حراسة المرمى: تيبو كورتوا.خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجر، وكارفاخال.خط الوسط: كامافينجا، توني كروس، فيدي فالفيردي، وبيلينجهام.خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ورودريجو جويس.حراسة المرمى: كوبيل.خط الدفاع: رايرسون، هوميلز، شلوتربيك، ماتسن.خط الوسط: إيمرى كان، سابيتزر، أديمي.الهجوم: براندت، سانشو، فولكروج.