واشنطن تدعو حماس إلى قبول "الصفقة" من دون تأخير

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، حركة حماس إلى قبول الصفقة من دون تأخير.

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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن "الوزير أنتوني بلينكن بحث باتصال مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الصفقة المقترحة لوقف إطلاق نار كامل بغزة"، مشيرة الى أن أن "بلينكن شكر رئيس الوزراء وزير خارجية قطر على دور بلاده الأساسي بالوساطة".

وأضافت أن "بلينكن بحث في اتصال مع نظيره المصري مقترح تحقيق سلام دائم في غزة"، مؤكدة أن "بلينكن دعا حماس إلى قبول الصفقة من دون تأخير وأكد الفوائد التي ستوفرها للشعب الفلسطيني".