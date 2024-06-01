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واشنطن تدعو حماس إلى قبول "الصفقة" من دون تأخير
Alsumaria Tv
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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، حركة حماس إلى قبول الصفقة من دون تأخير.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن "الوزير أنتوني بلينكن بحث باتصال مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الصفقة المقترحة لوقف إطلاق نار كامل بغزة"، مشيرة الى أن أن "بلينكن شكر رئيس الوزراء وزير خارجية قطر على دور بلاده الأساسي بالوساطة".
وأضافت أن "بلينكن بحث في اتصال مع نظيره المصري مقترح تحقيق سلام دائم في غزة"، مؤكدة أن "بلينكن دعا حماس إلى قبول الصفقة من دون تأخير وأكد الفوائد التي ستوفرها للشعب الفلسطيني".
وبدت احتمالات وقف إطلاق النار في غزة ضئيلة في الوقت الذي كررت فيه حماس مطالبتها بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن، واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بشكل قاطع.
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