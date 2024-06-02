وضع نادي القوة الجوية يبعثر أوراق شنيشل قبل أولمبياد باريس.. ماذا يجري؟

السومرية نيوز – رياضة



تبعثرت أوراق مدرب المنتخب العراقي الأولمبي راضي شنيشل بسبب "مشكلة" في نادي القوة الجوية، الذي يضم لاعبين مهمين في قائمته لدورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف 2024.







قلق لدى شنيشل بسبب وضع نادي القوة الجوية

يريد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، أن يمضي دوري نجوم العراق بهدوء، من دون إصابة أحد لاعبيه أو حدوث مشكلة تمس وضعية لاعبي الفريق الأول أو الذين سيتم استدعاؤهم فوق السن القانونية، بالتالي فهو لا يشعر بالراحة لما يجري في نادي القوة الجوية.



وشنيشل علم مؤخرًا بالمشكلة التي حدثت بين اللاعبين علي جاسم وسعد عبد الأمير، والتي بدأت أثناء المباراة وتطور الأمر في غرفة تغيير الملابس، إذ ينتظر المدرب أن تستقر الأمور بين اللاعبين، خصوصًا وأن اللاعب علي جاسم يحظى بثقة شنيشل، فيما اقترب سعد عبد الأمير كثيرًا من تمثيل المنتخب الأولمبي العراقي، كونه يحظى بتقدير كبير من قبل المدرب، بحسب winwin.



كما شنيشل يحاول التحدث إلى اللاعبين لكي لا يكبر الموضوع، لكنه في ذات الوقت سينتظر موقف إدارة القوة الجوية بالتدخل لإنهاء أي مشكلة أو خلاف، لربما يؤثر مستقبلًا في وضع وعلاقة اللاعبين المهمين بالنسبة للمدرب. واختار شنيشل قائمة أولية لفريقه من أجل المشاركة في الأولمبياد، إذ استقر على ضم لاعبي القوة الجوية أيمن حسين وإبراهيم بايش ضمن اللاعبين الثلاثة فوق السن القانونية (23 عامًا)، ويفاضل حاليًّا بين مجموعة لاعبين لاختيار الاسم الثالث.يريد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، أن يمضي دوري نجوم العراق بهدوء، من دون إصابة أحد لاعبيه أو حدوث مشكلة تمس وضعية لاعبي الفريق الأول أو الذين سيتم استدعاؤهم فوق السن القانونية، بالتالي فهو لا يشعر بالراحة لما يجري في نادي القوة الجوية.وشنيشل علم مؤخرًا بالمشكلة التي حدثت بين اللاعبين علي جاسم وسعد عبد الأمير، والتي بدأت أثناء المباراة وتطور الأمر في غرفة تغيير الملابس، إذ ينتظر المدرب أن تستقر الأمور بين اللاعبين، خصوصًا وأن اللاعب علي جاسم يحظى بثقة شنيشل، فيما اقترب سعد عبد الأمير كثيرًا من تمثيل المنتخب الأولمبي العراقي، كونه يحظى بتقدير كبير من قبل المدرب، بحسب winwin.كما شنيشل يحاول التحدث إلى اللاعبين لكي لا يكبر الموضوع، لكنه في ذات الوقت سينتظر موقف إدارة القوة الجوية بالتدخل لإنهاء أي مشكلة أو خلاف، لربما يؤثر مستقبلًا في وضع وعلاقة اللاعبين المهمين بالنسبة للمدرب.

ويعيش ابراهيم بايش أوضاعًا غير مستقرة مع فريقه القوة الجوية، بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري نجوم العراق في آخر مباراتين، وابتعاده قليلاً عن المتصدر الشرطة.

قلق المدربين شنيشل وخيسوس كاساس كذلك ازداد بعد مشكلة بايش الأخيرة مع نادي القوة الجوية، إذ نشر اللاعب بأنه سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وهذا الخبر شكل صدمة لجماهير الصقور التي كانت تعول عليه بأن يقود الفريق إلى بر الأمان، وتطمح لاستمراره لأطول فترة ممكنة.

من المقرر أن يعلن شنيشل عن قائمة فريقه، بعد النصف الثاني من شهر يونيو/ حزيران الجاري.



وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، إذ ستقام المباريات خلال شهر يوليو/ تموز المقبل.



وسبق للمنتخب العراقي أن تأهل للأولمبياد باحتلاله المركز الثالث على قارة آسيا، وسبق للمدرب راضي شنيشل أن اختار مساعد مدرب العراق الأول، بابلو غرانديز ومدرب حراس المرمى دايفد فاله، ليكونا ضمن الكادر التدريبي للمنتخب الأولمبي.