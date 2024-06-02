كروس يكشف السبب الرئيسي وراء تتويج مدريد بأبطال أوروبا

وقال كروس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الأمر الحاسم هو أننا لم نستقبل أي هدف في الشوط الأول. لم يكن ذلك الشوط جيدًا بالنسبة لنا، واستغرقنا وقتًا طويلاً لنصبح الفريق الأفضل على أرض الملعب".واضاف: "في النهاية أنا سعيد للغاية لرحيلي بهذا الشكل. ليس هناك طريقة أفضل من ذلك".يُذكر أنه تم استبدال كروس قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة وتلقى أفضل تحية من جماهير مدريد التي ودعت أحد أساطير النادي التاريخيين في آخر مباراة له بقميص الفريق.