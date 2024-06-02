الكشف عن كواليس انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وقال رومانو، عبر قناته على شبكة "يوتيوب": "لعبت مكالمة مبابي مع الرئيس فلورنتينو بيريز خلال صيف 2022 دورا رئيسيا في انتقال كيليان إلى ريال مدريد".وأضاف: "حدثت المكالمة بعد أن وقع مبابي عقوده الجديدة مع باريس سان جيرمان، حيث قال لبيريز في الهاتف (أنا آسف.. أريد أن أظل على علاقة جيدة معك ومع ريال مدريد)".وتابع: "قال مبابي لبيريز أيضا إن حلمه لا يزال كما هو بارتداء قميص الريال يوما ما، رغم تجديد عقده مع باريس".وواصل: "ريال مدريد عرض مبلغا ضخما على مبابي في صيف 2022، وهذا الرقم لم يكن بعيدا عما حصل عليه اللاعب الفرنسي من باريس في عقده الجديد".وأردف: "تراجع ريال مدريد الآن عن منح مبابي راتبا ضخما، كما أخبروه بأن هذه فرصته الأخيرة لارتداء قميص الميرنجي".واستطرد: "قال بيريز لمبابي بشكل شخصي هذا الموسم (إما ان توافق على شروط ريال مدريد الخاصة بالراتب الثابت والمتغيرات وحقوق الصور ومكافأة التوقيع، وإلا فإن هذه الصفقة لن تكتمل)".واسترسل: "راتب مبابي مع ريال مدريد أقل كثيرا من الذي عرض عليه في 2022، وسيكون مشابها لما يحصل عليه جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور".واستمر: "ستكون هناك مكافأة خاصة في حالة فوز مبابي مع ريال مدريد بالليجا ودوري الأبطال، وسيحصل اللاعب أيضا على جزء من حقوق الصور الخاصة به".واختتم: "حصل مبابي وريال مدريد على موافقة باريس بالفعل لإعلان الصفقة قبل 30 يونيو/حزيران الجاري (موعد انتهاء عقده الحالي)، كما أن النجم الفرنسي اشترى منزله في مدريد، والذي سيكون بعيدا عن مركز المدينة".