Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قتيل و26 مصاباً بإطلاق نار في أوهايو الأمريكية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رسميا.. مورينيو مدربا لفنربخشة

رياضة

2024-06-02 | 10:34
رسميا.. مورينيو مدربا لفنربخشة
المصدر:
وكالات
785 مشاهدة

أعلن النادي فنربخشة التركي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف عليه اعتبارا من الموسم المقبل.

كما أكد مورينيو بنفسه نبأ تعاقده مع فنربخشة من خلال شريط فيديو بثه على الموقع الرسمي للنادي التركي بقوله "مساء الخير يا أنصار فنربخشة، موعدنا غدا (اليوم الأحد) في كاديكوي (أحد أحياء إسطنبول ومقر النادي) لكي نبدأ رحلتنا سويا".
 


وحسب المعلومات التي تناولتها الصحف المحلية، فإن رئيس نادي فنربخشة، علي كوش عرض عقدا على مورينيو لمدة سنتين مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة.

ولم يفز فنربخشة بالدوري التركي منذ 10 سنوات وحل وصيفا الموسم المنصرم لغلطة سراي البطل.

وكان مورينيو (61 عاما) أقيل من منصبه مدربا لروما الإيطالي في يناير الماضي علما بأنه قاده إلى إحراز لقب مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022 وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) العام الماضي خلال عامين ونصف قضاها معه.

وفي تركيا، سيخوض مورينيو تجربته الـ11 مع أحد الأندية في مسيرته كمدرب، والتي تميزت بالعديد من الألقاب، حيث أحرز دوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو (2004) وإنتر الإيطالي (2010)، إضافة إلى دوريات إنجلترا مع تشيلسي (2005 و2006 و2015)، وإيطاليا (2009 و2010) وإسبانيا مع ريال مدريد (2012).

ويتميز مورينيو بشخصيته المثيرة للجدل والتي أثارت حولها الكثير من الانتقادات، حيث أطلق على نفسه لقب "المميز"، لكن بريقه خفت منذ قرابة 10 سنوات، كما تشهد إخفاقاته مع مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين وأخيرا روما.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
المرور تكشف تكلفة تبديل اللوحات الجديدة وآلية &quot;تقسيط&quot; الغرامات
21.82%
07:17 | 2024-06-02
المرور تكشف تكلفة تبديل اللوحات الجديدة وآلية "تقسيط" الغرامات
07:17 | 2024-06-02
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
19.16%
03:13 | 2024-06-01
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:13 | 2024-06-01
استكمال رفع رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر حزيران
17.36%
01:50 | 2024-06-02
استكمال رفع رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر حزيران
01:50 | 2024-06-02
العراق يدخل بـ&quot;نفق صيفي طويل وساخن&quot; غدًا.. والأمطار ستفاجئ الجميع
14.1%
02:26 | 2024-06-02
العراق يدخل بـ"نفق صيفي طويل وساخن" غدًا.. والأمطار ستفاجئ الجميع
02:26 | 2024-06-02
&quot;ما زال صدام&quot;.. عبارة على جسر حيوي شرقي العاصمة
13.85%
10:34 | 2024-06-01
"ما زال صدام".. عبارة على جسر حيوي شرقي العاصمة
10:34 | 2024-06-01
بتهمة المحتوى الهابط.. القبض على المطربة السورية &quot;انجي فرح&quot; في بغداد
13.71%
04:32 | 2024-06-02
بتهمة المحتوى الهابط.. القبض على المطربة السورية "انجي فرح" في بغداد
04:32 | 2024-06-02
المزيد
افضل من العام الماضي
افضل من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
الوضع مستقر كما هو
الوضع مستقر كما هو
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

حادث "غريب" في البصرة.. قطار يصطدم بـ"تريلة" والقائدين مصابين (فيديو)
Play
حادث "غريب" في البصرة.. قطار يصطدم بـ"تريلة" والقائدين مصابين (فيديو)
08:06 | 2024-06-02
أحدهم فقد عينه.. إصابات عنيفة بصفوف متظاهري نفط ذي قار على يد مكافحة الشغب
Play
أحدهم فقد عينه.. إصابات عنيفة بصفوف متظاهري نفط ذي قار على يد مكافحة الشغب
04:16 | 2024-06-02
توتر أمام نفط ذي قار.. دخان واشتباك بالعصي والحجارة ومتظاهرون يغلقون الشركة (فيديو)
Play
توتر أمام نفط ذي قار.. دخان واشتباك بالعصي والحجارة ومتظاهرون يغلقون الشركة (فيديو)
03:52 | 2024-06-02
مقتل شاب واصابة قريبه في منطقة عكركوف
Play
مقتل شاب واصابة قريبه في منطقة عكركوف
03:24 | 2024-06-02
استمرار الجدل بِِشأن موازنة 2024.. وهل ستعقد جلسة البرلمان الاثنين المقبل؟
Play
استمرار الجدل بِِشأن موازنة 2024.. وهل ستعقد جلسة البرلمان الاثنين المقبل؟
02:30 | 2024-06-02
تأجيل مستمر لانتخابات اقليم كردستان
Play
تأجيل مستمر لانتخابات اقليم كردستان
01:30 | 2024-06-02
خيبة أمل للمزارعين في الديوانية وهذه مطالبهم
Play
خيبة أمل للمزارعين في الديوانية وهذه مطالبهم
08:07 | 2024-06-01
المواطن في صلاح الدين يدفع ثمن أزمة الكهرباء
Play
المواطن في صلاح الدين يدفع ثمن أزمة الكهرباء
07:57 | 2024-06-01
مشروع اللوحات المرورية الجديدة يطبع الدفعة الأولى.. والاستبدال يبدأ غدًا (فيديو)
Play
مشروع اللوحات المرورية الجديدة يطبع الدفعة الأولى.. والاستبدال يبدأ غدًا (فيديو)
06:11 | 2024-06-01
علامات خفية تدل على نقص الحديد بالجسم
Play
علامات خفية تدل على نقص الحديد بالجسم
04:12 | 2024-06-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.