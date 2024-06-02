مع قرب انضمام مبابي.. حديث عن مستقبل ثلاثي ريال مدريد

ويدور الأمر حول الثلاثي الهجومي للفريق الملكي، البرازيلي رودريجو ومواطنه إندريك، والتركي أردا جولر.وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في قارة أوروبا، أن قدوم مبابي لن يؤثر على ثلاثي ريال مدريد.وكتب رومانو، عبر حسابه على تويتر "ريال مدريد يستعد للإعلان الرسمي عن صفقة مبابي الأسبوع المقبل".وأضاف "سيركز كيليان بعد ذلك على اليورو، ثم يبدأ فصله مع ريال مدريد في تموز".ونوه "لن يغير قدوم مبابي، أي شيء بشأن مستقبل رودريجو الذي لا يزال يخطط للبقاء، وكذلك الأمر بالنسبة لأردا جولر وإندريك".